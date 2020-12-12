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Van'da terör operasyonu!

Van'ın Çatak ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK üyesi olduğu kesinleşen şahısların evlerine baskın düzenlendi. Baskın sonucunda ele geçirilen mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:21
Van'da terör operasyonu!
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Van Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar ile PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet EYP düzeneği, 2 adet büyük tüp ede geçirildiği açıklandı.

Van’ın Çatak ilçesinde alınan istihbaratlar sonrasında incelemelerde ve soruşturmalarda bulunan Van İl Jandarma ekiplerince 11 Aralık 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları kesinleşen kişilerin evlerine yapılan baskınlarda 1 adet EYP düzeneği ve 2 adet büyük tüp ele geçirildiği açıklandı. Olay yerinde ele geçirilen tüm mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
VançatakTerörOperasyon
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