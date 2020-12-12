Van'da terör operasyonu!

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar ile PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet EYP düzeneği, 2 adet büyük tüp ede geçirildiği açıklandı.

Van’ın Çatak ilçesinde alınan istihbaratlar sonrasında incelemelerde ve soruşturmalarda bulunan Van İl Jandarma ekiplerince 11 Aralık 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları kesinleşen kişilerin evlerine yapılan baskınlarda 1 adet EYP düzeneği ve 2 adet büyük tüp ele geçirildiği açıklandı. Olay yerinde ele geçirilen tüm mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi.