Van'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK’ya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin terörist başı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat tarihinde yakalanmasının yıl dönümünde eylem yaptıkları ve bu eylemlerde bulundukları öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı ve bu patlayıcıların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaparken, ilde terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.