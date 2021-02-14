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Van'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

Van’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak yapılan operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

14 Şubat 2021 Pazar 18:36
Van'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı
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Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK’ya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin terörist başı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat tarihinde yakalanmasının yıl dönümünde eylem yaptıkları ve bu eylemlerde bulundukları öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı ve bu patlayıcıların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaparken, ilde terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
VanPKKOperasyon
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