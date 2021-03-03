Van'da kurulan gizli taziye çadırları vaka sayısını arttırdı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında bulaş riskini en aza indirmek için bütün şehirlerde önemli önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de taziye çadırlarının kurulmaması oldu. Ancak vaka sayısının düşüş gösterdiği Van’da yasak olmasına rağmen 2 taziye çadırı kurulduğu öğrenildi.

Taziye çadırları vaka sayısını artırdı

Van’ın Özalp ilçesindeveilçesinde Dinç ailesinin cenaze sonrası kurduğu taziye çadırları kentteki pozitif vakaları artırdı. İki ilçede de çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, pozitif vakaların görüldüğü evleri karantinaya alırken vatandaşların yasaklara uyması için uyarılarda bulundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez ise kısıtlamalar ile vaka sayılarında büyük bir düşüş yaşandığı ve normalleşme sürecine bir an önce geçilebilmesi için vatandaşların kurallara harfiyen uyması gerektiğini aktardı.