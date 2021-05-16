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Van’da kaybolan 6 yaşındaki Ruken Kolcu’dan acı haber geldi. Köpek saldırı sonucu hayatını kaybetti

6 yaşındaki Ruken Kolcu’nun sabah saatlerinde ortadan kaybolmasının ardından ailesi ve yetkililer küçük çocuğu aramak için seferber oldu. Öğlen saatlerinde küçük çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Mahalleli, yaşanan olayın ilk olmadığını ve daha öncede gerçekleştiğini söyleyerek sokağa çıkamadıklarını dile getirdiler. Yaşanan korkunç olay ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:30
Van’da kaybolan 6 yaşındaki Ruken Kolcu’dan acı haber geldi. Köpek saldırı sonucu hayatını kaybetti
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Van’ın Tuşba ilçesine bağlı bulunan Beyüzümü Mahallesinde gerçekleşen korkunç olayda 6 yaşındaki Ruken Kolcu köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ailenin dört çocuğundan biri olan küçük kız sabah saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu.

Mahallede yaşanan 2. korkunç olay

Ailenin polislere haber vermesinin üzerine yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda küçük kızın cansız bedeni evine 500 metre mesafede bulundu. Yetkililerin açıklamasına göre küçük kız mahallede bulunan çok sayıda köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken mahalleli duruma isyan etti. Mahalle sakinleri daha öncede köpeklerin bir kadına saldırdığını ve sokağa çıkamadıklarını dile getirdiler. Mahalle muhtarı Ramazan Eralmaç konu hakkında belediyeye başvurduklarını ve duruma çözüm bulmalarını istediklerini söyledi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Ruken KolcuVan
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