Van’da kaybolan 6 yaşındaki Ruken Kolcu’dan acı haber geldi. Köpek saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mahallede yaşanan 2. korkunç olay

’ın Tuşba ilçesine bağlı bulunan Beyüzümü Mahallesinde gerçekleşen korkunç olayda 6 yaşındakiköpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ailenin dört çocuğundan biri olan küçük kız sabah saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu.

Ailenin polislere haber vermesinin üzerine yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda küçük kızın cansız bedeni evine 500 metre mesafede bulundu. Yetkililerin açıklamasına göre küçük kız mahallede bulunan çok sayıda köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken mahalleli duruma isyan etti. Mahalle sakinleri daha öncede köpeklerin bir kadına saldırdığını ve sokağa çıkamadıklarını dile getirdiler. Mahalle muhtarı Ramazan Eralmaç konu hakkında belediyeye başvurduklarını ve duruma çözüm bulmalarını istediklerini söyledi.