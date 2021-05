Van'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Son günlerde terörist devlet’in haksız ve hukuksuz bir şekilde Filistin topraklarına olan saldırıları giderek artmaya başladı. Bu saldırılar artık eskisi gibi sadece kavga ve söz dalaşıyla kalmıyor. İsrail devleti artık polislerinin kullanarak kutsal yerlere zarar veriyor. Son olarak İsrail polisi mescidi aksa içerisinde namaz kılan cemaate saldırarak kutsal mabedi zarar verdi. Yapılan bu saldırılar tüm dünya genelinde büyük bir tepkiye yol açtığı gibi ülkemizde de on binlerce insan İsrail’i protesto etmek için sokaklara döküldü. İsrail’in Filistin’e yönelik yapmış olduğu saldırılar’da protesto edildi.

Van’daki on binlerce insan sokaklara dökülerek İsrail’in yapmış olduğu hukuksuz saldırıları protesto etti ve uzun araç konvoyları oluşturduk. Sokaklara dökülen on binlerce insan, İsrail’in yapmış olduğu işgal ve saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail’e lanet yağdıran sloganlar attı. Yapılan eylem uzun bir yürüyüşün ardından basın açıklamasıyla sona erdirildi. Ülkemizde on binlerce insan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri sokaklara dökülerek İsrail’in yapmış olduğu bu haksız ve hukuksuz saldırılara karşı koymak için yürüyüşler yaparak sloganlar attı. Kalabalığın elinde Türk ve Filistin bayrakları dikkat çekti.