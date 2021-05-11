Van'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Van’daki on binlerce insan sokaklara dökülerek İsrail’in yapmış olduğu hukuksuz saldırıları protesto etti ve uzun araç konvoyları oluşturduk. Sokaklara dökülen on binlerce insan, İsrail’in yapmış olduğu işgal ve saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail’e lanet yağdıran sloganlar attı. Yapılan eylem uzun bir yürüyüşün ardından basın açıklamasıyla sona erdirildi. Ülkemizde on binlerce insan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri sokaklara dökülerek İsrail’in yapmış olduğu bu haksız ve hukuksuz saldırılara karşı koymak için yürüyüşler yaparak sloganlar attı. Kalabalığın elinde Türk ve Filistin bayrakları dikkat çekti.
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:17