Van’da içimizi yakan paylaşım! Donarak ölen yavrularını kokladı

Van’ın -20 derecesine dayanamayan yavru köpekler soğukta donarak can verdi. Telef olan yavrularını gören köpek anne koklayarak bir an olsun yavrularının yanından ayrılmadı. O anların görüntüsü izleyenlerin içini sızlattı. Van Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesinde dondurucu soğukların yaşanması ile termometreler -20’yi gösterdi. Sokak köpeğinin2 yavrusu soğuğa dayanamayarak can verdi. Yavrularının başından bir an olsun ayrılmayan sokak köpeği yavrularını koklayarak görenleri duygulandırdı.





Yavrusunun başından 5 gündür ayrılmıyor!

Çelebibağı Mahalle sakini Seyfullah Kasımoğlu yol ortasında ölmüş bir köpek gördüğünü ve o anları görünce çok üzüldüğünü belirtti. Anne köpeğin ölmüş yavrularının başında beklediğini gören Kasımoğlu anne köpeği görmesi üzerine yiyecek getirdi. Köpeğin yavrularının yanından ayrılmadığını gören Kasımoğlu bu olayı her gün tekrarladığını belirtti. 5. güne girdiklerini ve halen yavrularının başında beklediğini söyleyen Kasımoğlu “içimiz yandı” dedi.