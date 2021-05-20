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Van’da havaya ateş açan 3 kişi panik yarattı

Van’da tabanca ve piyade tüfeğiyle birlikte havaya ateş açan 3 kişi paniğe sebep oldu. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:41
Van’da havaya ateş açan 3 kişi panik yarattı
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Van’da öğle saatlerinde tabanca ve piyade tüfeğiyle havaya rastgele ateş açmakta olan 3 şüpheli çevreye korku saldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre İpekyolu ilçesi içerisinde gerçekleşen olayın Van Kalesi yakınında gerçekleştiği düşünülüyor.  

Havaya ateş açan saldırganları gören mahallelinin ihbarları üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölge içerisinde birçok piyade tüfeğine ve tabancaya ait olduğu düşünülen boş kovanlara rastladı. Operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüphelinin evi içerisinde AK-47 piyade tüfeği, bir miktar fişek ve tabanca olduğu saptandı. Silahlara ev konuldu, şüpheliler tutuklandı. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:41
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Anahtar Kelimeler:
VanTabancaPiyade3 ZanlıSilahlı Saldırı
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