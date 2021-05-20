Van’da havaya ateş açan 3 kişi panik yarattı

Van ’da öğle saatlerinde tabanca ve piyade tüfeğiyle havaya rastgele ateş açmakta olan 3 şüpheli çevreye korku saldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre İpekyolu ilçesi içerisinde gerçekleşen olayın Van Kalesi yakınında gerçekleştiği düşünülüyor.

Havaya ateş açan saldırganları gören mahallelinin ihbarları üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölge içerisinde birçok piyade tüfeğine ve tabancaya ait olduğu düşünülen boş kovanlara rastladı. Operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüphelinin evi içerisinde AK-47 piyade tüfeği, bir miktar fişek ve tabanca olduğu saptandı. Silahlara ev konuldu, şüpheliler tutuklandı.