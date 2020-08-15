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Van'da endişe verici boyutlarda korona-virüs haritası

Van'da Sağlık Bakanlığının uygulaması üzerinden bakılan korona-virüs haritası endişe verici boyutlarda.Halk panik içerisinde

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:04
Van'da endişe verici boyutlarda korona-virüs haritası
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Bakanlığın yapmış olduğu bölgelerindeki risk yerlerini görmeye yarayan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden risk bölgelerinde dikkat çeken illerden bir tanesi de Van oldu.Korona-virüs ve riskli bölgelerinin gösterildiği uygulamada Van’ın bazı mahallelerindeki kırmızı alanlar herkesi korkuttu. Salgının hızla atması özellikle kırsal bölgelerde de görülmeye başlaması endişe verici.Van  Valiliği tarafından son birkaç günlük vaka,can kaybı ve yoğun bakım hasta sayılarının verilmemesi dikkat çekiyor. 



Son Güncelleme: 15.08.2020 15:04
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Anahtar Kelimeler:
VanKoronavirüs
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