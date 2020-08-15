Van'da endişe verici boyutlarda korona-virüs haritası

Bakanlığın yapmış olduğu bölgelerindeki risk yerlerini görmeye yarayan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden risk bölgelerinde dikkat çeken illerden bir tanesi deoldu.Korona-virüs ve riskli bölgelerinin gösterildiği uygulamada Van’ın bazı mahallelerindeki kırmızı alanlar herkesi korkuttu. Salgının hızla atması özellikle kırsal bölgelerde de görülmeye başlaması endişe verici.Van Valiliği tarafından son birkaç günlük vaka,can kaybı ve yoğun bakım hasta sayılarının verilmemesi dikkat çekiyor.