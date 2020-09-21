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Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!

Van'ın Yukarıdallı ilçesinde alınan istihbaratlar sonrasında barınak, sığınak ve depolara baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonrasında PKK'ya ait olduğu kesinleşen çok sayıda silah, el bombası ve fişek ele geçirildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:05
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
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Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Van’ın Başkale ilçesinde PKK terör örgütüne ait olan çeşitli silahlar ve mühimmatlara el konulduğu belirtildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen ve ülke içerisinde çeşitli eylemlere hazırlık yapılmak üzere hazırlanan silah ve mühimmatlar yakalandı.

Terör örgütüne ait olduğu kesinleşen depo, barınak ve sığınakların tespiti üzerine operasyonlar düzenlendi. Yukarıdallı Mahallesinin kırsal kesimlerinde belirlenen depo ve sığınaklara baskınlar düzenlenmeye devam ediyor.

Operasyon düzenlenen evlerden birinde başta kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere pek çok fişek, el bombası ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:05
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Anahtar Kelimeler:
VanPKKOperasyon
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