Van'da bir markette çıkan yangında 2 itfaiye eri ve 8 vatandaş yaralandı

Van’ın Erciş ilçesinde Mehmet Koçak’a ait olduğu öğrenilen 400 metrekarelik bir market ve marketin deposunda yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tüm bölgeyi saran duman nedeniyle mahalle sakinlerinden 8 kişi de etkilendi. Dumandan etkilenen 8 kişiden 4’ü olay yerinde tedavi edilirken, diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.
Son Güncelleme: 13.02.2021 17:41