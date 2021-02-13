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Van'da bir markette çıkan yangında 2 itfaiye eri ve 8 vatandaş yaralandı

Van’ın Erçiş ilçesinde bir market ve toptan gıda deposunda yangın çıktı. 2 itfaiye eri ve 8 vatandaş yangında yaralandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:41
Van'da bir markette çıkan yangında 2 itfaiye eri ve 8 vatandaş yaralandı
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Van’ın Erciş ilçesinde Mehmet Koçak’a ait olduğu öğrenilen 400 metrekarelik bir market ve marketin deposunda yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Kısa süre içerisinde tüm alanı kaplayan yangını söndürmek için 8 saatlik bir çalışma yapıldı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında ekiplerin zorlandığı görüldü. Yangına müdahale eden iki itfaiye erinin elektrik akıma da kapılması yürekleri ağza getirdi. İki itfaiye erine yangın yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Tüm bölgeyi saran duman nedeniyle mahalle sakinlerinden 8 kişi de etkilendi. Dumandan etkilenen 8 kişiden 4’ü olay yerinde tedavi edilirken, diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.



Son Güncelleme: 13.02.2021 17:41
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VanMarketYangun
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