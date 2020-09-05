Van'da akıllara durgunluk veren görüntü! Minibüsün içinden 65 kaçak göçmen çıktı

Görenleri hayretler içerisinde bırakan kaçak göçmen olayı Van İpekyolu İlçesi yakınlarında yaşandı.

İl emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aşayiş uygulaması yaptıkları esnada karayolunda seyir halinde olan bir minibüsten şüphelendi

Minibüsü bir süre takip eden Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Kapasitesi 15 kişi olan minibüste ekipler arama yaptı ve gördükleri görüntüler karşısında hayretler içinde kaldılar.

Arama yapılan minibüsü 15 kişi yolcu taşıma kapasitesi olmasına rağmen içerisinden 65 kaçak göçmen vatandaşı çıktı.

Minibüsten çıkan kaçak göçmenlerin 24'ü Afganistan, 20'si Pakistan, 7'si Suriye, 2'si Myanmar ve 12'si Bangladeş uyruklu olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapılan 65 kaçak göçmeni ülkemize kaçak yollardan sokan kişi M.G polis tarafından gözaltına alındı.

Göçmenler ise kontrolleri yapıldıtan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.