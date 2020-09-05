İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

Van'da akıllara durgunluk veren görüntü! Minibüsün içinden 65 kaçak göçmen çıktı

Van'da yaşanan olayda akıllara durgun veren görüntüler ile karşılaşıldı. Uygulama noktasında polis tarafından durdurulan 15 kişilik minibüsün içinden 65 kaçak göçmen çıktı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 21:38
Van'da akıllara durgunluk veren görüntü! Minibüsün içinden 65 kaçak göçmen çıktı
Takip Et:

Görenleri hayretler içerisinde bırakan kaçak göçmen olayı Van İpekyolu İlçesi yakınlarında yaşandı.

İl emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aşayiş uygulaması yaptıkları esnada karayolunda seyir halinde olan bir minibüsten şüphelendi

Minibüsü bir süre takip eden Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Kapasitesi 15 kişi olan minibüste ekipler arama yaptı ve gördükleri görüntüler karşısında hayretler içinde kaldılar.


Arama yapılan minibüsü 15 kişi yolcu taşıma kapasitesi olmasına rağmen içerisinden 65 kaçak göçmen vatandaşı çıktı.

Minibüsten çıkan kaçak göçmenlerin 24'ü Afganistan, 20'si Pakistan, 7'si Suriye, 2'si Myanmar ve 12'si Bangladeş uyruklu olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapılan 65 kaçak göçmeni ülkemize kaçak yollardan sokan kişi M.G polis tarafından gözaltına alındı. 

Göçmenler ise kontrolleri yapıldıtan sonra  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 21:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenVan Kaçak Göçmen15 Kişilik Minibüstte 65 Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da otobüse maskesiz binmek isteyen bir kişi şoförü darp etti
Hatay'da otobüse maskesiz binmek isteyen bir kişi şoförü darp etti
Denizli'de KPSS'ye girecek adaylar ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz
Denizli'de KPSS'ye girecek adaylar ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz
Korona virüs güncel vaka tablosu açıklandı! Hastalıktan vefat eden kişi sayısı artıyor
Korona virüs güncel vaka tablosu açıklandı! Hastalıktan vefat eden kişi sayısı artıyor
Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki turnuvada 2. oldu
Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki turnuvada 2. oldu
Balayı kabusa döndü ,kendisine köylüleri sahip çıktı
Balayı kabusa döndü ,kendisine köylüleri sahip çıktı
Karadeniz'de balıkçıların yüzü palamutla güldü
Karadeniz'de balıkçıların yüzü palamutla güldü

Popüler Haberler

100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Tüvtürk araç muayene randevusu nasıl alınır? Eylül 2020 Tüvtürk araç muayenesinde gerekenler araç gereç ve belgeler
5 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 5 Eylül 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2020
Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2020
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacak?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Eylül 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Acun Ilıcalı ile Merve Büyüksaraç davasının sebebi ne? Merve Büyüksaraç ne kadar tazminat ödeyecek?
Kredi sicil affı çıkacak mı? Sicil affı ne zaman çıkacak?
Engelli maaşı nedir? 2022 Engelli maaşı için nereye başvurulur? Engelli maaşı başvuru şartları
Instagram gizli hesap içeriğin nasıl görülür? İnstagram gizli hesap paylaşımlarını görme
Muskat cevizi nedir, nerede yetişir? Muskat Cevizi faydaları nelerdir?
A101 5 Eylül - 11 Eylül 2020 tarihleri indirimli aktüel ürünleri!
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 5 Eylül 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.