Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detaylar

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 50 personel alımı yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak olan alımlar 10 Aralık’ta başlayacak.

Van Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre 10-12Aralık arasında alınacak başvurularla 50 şoför alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR sitesi üzerinden yapılacak başvuruların ardından alımlar kura yolu ile yapılacaktır.

Başvuru yapan kişilerin en az 19 yaşında, işsiz, öğrenci olmayan eve giren gelirin asgari ücretin en çok 1,5 katı olması gibi şartları bulundurması gerekiyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Alım Şartları: