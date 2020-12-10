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Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detaylar

Van İl Sağlık Müdürlüğü Van'da çalışmak üzere 50 şoför alımı yapacağını duyurdu. Şoför alımları 10 Aralık'tan 12 Aralık tarihine kadar sürecek. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular arasından seçilecek personeller kura yoluyla seçilecek.

10 Aralık 2020 Perşembe 01:20
Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detaylar
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Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 50 personel alımı yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak olan alımlar 10 Aralık’ta başlayacak.

Van Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre 10-12Aralık arasında alınacak başvurularla 50 şoför alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR sitesi üzerinden yapılacak başvuruların ardından alımlar kura yolu ile yapılacaktır.

Başvuru yapan kişilerin en az 19 yaşında, işsiz, öğrenci olmayan eve giren gelirin asgari ücretin en çok 1,5 katı olması gibi şartları bulundurması gerekiyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Alım Şartları:



Son Güncelleme: 10.12.2020 01:20
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