Van Gölü suyunun koronavirüse etkisinin arkasında ne var? Van Gölü suyu koronavirüs düşmanı

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken bilim insanları bu salgına karşı aşının dışında tedavi yöntemleri arıyor. Van Gölü’nün suyu ise koronavirüse karşı etkisi ise oldukça şaşırtıcı. Bilim insanları Van Gölü suyundan üretilen bir spreyin koronavirüse iyi geldiğini ifade ediyor. Bir çok insan ise ‘’Van Gölü suyunun koronavirüse etkisinin ardında ne var?’’ sorusunun yanıtını öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul ediyor.

Van Gölü Suyunun Koronavirüse Etkisinin Ardında Ne Var?

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız, Van Gölü’nün suyu üzerinde bazı araştırmalarda bulundu. Cansız’ın araştırması kapsamında 60 koronavirüs hastası üzerinde Van Gölü suyunun da bulunduğu bir sprey kullanıldı. Araştırma sonuçlarına göre bu 60 hastanın 30’unda kullanılan bu spreyin virüsün etkisinin önemli ölçüde azalttığı ortaya çıkarıldı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı yaptığı açıklamada Van Gölü suyundan üretilen bu spreyin sudaki pH değerinin de yüksek olması sayesinde koronavirüsün etkisini arttıran burun mukozalarını temizlediğini ifade etti. Tatlı, suyla temas edenlerin koronavirüse yakalanmadığını, yakalananlarda ise koronavirüsün hafif seyrettiğini sözlerine ekledi.