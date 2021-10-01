İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Van Gölü suyunun koronavirüse etkisinin arkasında ne var? Van Gölü suyu koronavirüs düşmanı

Bilim insanlarına göre Van Gölü suyu koronavirüsün düşmanı. Van Gölü suyundan yapılan spreyin koronavirüse karşı etkili olduğu tespit edildi. Peki Van Gölü suyunun koronavirüse etkisinin ardında ne var? İşte detaylar...

01 Ekim 2021 Cuma 16:45
Van Gölü suyunun koronavirüse etkisinin arkasında ne var? Van Gölü suyu koronavirüs düşmanı
Takip Et:

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken bilim insanları bu salgına karşı aşının dışında tedavi yöntemleri arıyor. Van Gölü’nün suyu ise koronavirüse karşı etkisi ise oldukça şaşırtıcı. Bilim insanları Van Gölü suyundan üretilen bir spreyin koronavirüse iyi geldiğini ifade ediyor. Bir çok insan ise ‘’Van Gölü suyunun koronavirüse etkisinin ardında ne var?’’ sorusunun yanıtını öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul ediyor.

Van Gölü Suyunun Koronavirüse Etkisinin Ardında Ne Var?

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız, Van Gölü’nün suyu üzerinde bazı araştırmalarda bulundu. Cansız’ın araştırması kapsamında 60 koronavirüs  hastası üzerinde Van Gölü suyunun da bulunduğu bir sprey kullanıldı. Araştırma sonuçlarına göre bu 60 hastanın 30’unda kullanılan bu spreyin virüsün etkisinin önemli ölçüde azalttığı ortaya çıkarıldı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı yaptığı açıklamada Van Gölü suyundan üretilen bu spreyin sudaki pH değerinin de yüksek olması sayesinde koronavirüsün etkisini arttıran burun mukozalarını temizlediğini ifade etti. Tatlı, suyla temas edenlerin koronavirüse yakalanmadığını, yakalananlarda ise koronavirüsün hafif seyrettiğini sözlerine ekledi.

 


Son Güncelleme: 01.10.2021 16:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVan Gölü SuyuVan Gölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?

Popüler Haberler

2 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Ekim Cumartesi at yarışı programı
TJK 1 Ekim 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Özler Holding sahibi kimdir?
2021'in en iyi içme suları!
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
Ekim 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 1 Ekim 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
Şartlı eğitim yardımı ne demektir? 2021 Şartlı eğitim yardımı nereden alınır?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Hafta sonu 2 Ekim 2021 Cumartesi açık noter var mı? 2 Ekim 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.