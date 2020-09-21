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"Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganıyla yola çıkan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Ankara'ya ulaştı

Van Gölü Aktivistleri Derneği Van Gölü’nün kirlenmemesi adına pedal çevirdi. Dernek Başkanı Erdoğan Özel yapılan eylemle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özel Van Gölü’nü gündemde tutmak ve bu doğal zenginliğin kirlenmesi adına bu tarz bir yönteme başvurduklarını söyledi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 17:05
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Van Gölü Aktivistleri Deneği 20 üye ile beraber “Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın” sloganıyla Van’dan 1200 kilometre uzaklıkta bulunan Başkent Ankara’ya kadar pedal çevirdi. 12 günün sonunda Ankara’ya ulaşan ekip Ulus’ta bulunana Atatürk Heykeli’nin önünde toplandı.


Denek Başkanı Erdoğan Özel burada açıklamalarda bulundu. Başkan Özel açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Van Gölü kapalı bir havza olduğu için gün geçtikçe kirleniyor. Biz de bunun önüne geçmek için çeşitli farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Van'dan Ankara'ya 1200 kilometre pedal çevirerek geldik. Talebimizi yetkililere iletmek istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Amacımız, bu gündemi sıcak tutmak, bu doğal zenginliği ve ülkemizin eşsiz olan değerini geleceğe ve çocuklarımıza mavi ve temiz olarak taşımak."



Son Güncelleme: 21.09.2020 17:05
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Anahtar Kelimeler:
Van GölüTürkiyeDoğa
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