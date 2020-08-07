Valilik duyurusu ile plajlara kapasite kararı getirildi

Bartın Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında koronavirüs tedbirlerine yeni kararlar alındığını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, son dönemlerde sahillerde ve plajlarda yaşanan yoğun kalabalık yüzünden plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek için tüm plajların kapasitelerinin azaltılmasına belirlenen sayı üstüne çıkılmamasına ve uyarı levhaları koyulması kararlaştırıldı. Bartın Valiliği ayrıca, Kovid-19 tedbir ihlallerinin ihbar edilmesi için 'Alo 179' şikayet ve ihbar hattının kurulduğunu açıkladı.