İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

Valilik Duyurdu! O ilimizde seyir halinde olan özel tüm motorlu taşıtlarda maske zorunlu oldu

Artan korona virüs vakalarına karşı İl Valilikleri önlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsam Muş Valiliği yapmış olduğu açıklamada il genelinde seyir halinde olan tüm özel motorlu taşıtlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:19
Valilik Duyurdu! O ilimizde seyir halinde olan özel tüm motorlu taşıtlarda maske zorunlu oldu
Takip Et:

Salgın hastalık koronavirüs ile mücadele sürüyor. Bilim kurulu tavsiye kararları doğrultusunda bakanlıklar tarafından alınan tüm önlemlerin yanında il valilikleride kentlerinde artan vakalara karşı kendi tedbirlerini alıyor.

Son Muş Valiliği yapmış olduğu açıklamada korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararları açıkladı.

ÖZEL MOTORLU ARAÇLARDA MASKE ZORUNLU OLDU


Valilik yapmış olduğu açıklamada küresel çapta yaşanan korona virüs hastalığı karşılığında kente yaşayan tüm vatandaşların sağlının korunması ve hastalığın kontrol altına alınabilmesi için maske ve mesafejin çok önemli olduğuna bu kapsamda il genelinde kendi özel motorlu araçlarıyla trafikte seyir halinde olan kişilerin maske takmasının zorunlu olduğu, denetimler karşısında kurallara uymadığı gözlenen kişileri idari yaptırımların uygulanacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 17.09.2020 13:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Muş ValiliğiMaske ZorunluluğuKorona VirüsKovid 19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale'de çadırda kumar partisine baskın! Jandarmalar bile gözlerine inanamadı
Kırıkkale'de çadırda kumar partisine baskın! Jandarmalar bile gözlerine inanamadı
İstanbul'da bir kişi hareket eden metronun önüne atlayarak intihar etti
İstanbul'da bir kişi hareket eden metronun önüne atlayarak intihar etti
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Harekat bölgesine sızmaya çalışan 11 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Harekat bölgesine sızmaya çalışan 11 terörist etkisiz hale getirildi
En mutlu günü kabusa döndü! Nikahın tartışma çıkan gelin fenalaştı
En mutlu günü kabusa döndü! Nikahın tartışma çıkan gelin fenalaştı
Annesinin elini bırakan küçük kıza kamyon çarptı: 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm hayatını kaybetti
Annesinin elini bırakan küçük kıza kamyon çarptı: 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm hayatını kaybetti
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in kedisi korona oldu
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in kedisi korona oldu

Popüler Haberler

İŞKUR KPSS şartı olmadan 5000 TL maaş ile personel alınacağını duyurdu!
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2020 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum hesaplama tablosu 2020
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2020 sgk cenaze parası ne kadar?
PTT 2020 Eylül Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2020
2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 24 Nisan cuma
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, devam edecek mi?
İmar barışı başvuru nasıl yapılır? E-devlet imar barışı başvuru detayları
2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
MasterChef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş kimdir? İşte Ekin Eylem Ulaş hakkında bilgiler
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.