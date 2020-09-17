Valilik Duyurdu! O ilimizde seyir halinde olan özel tüm motorlu taşıtlarda maske zorunlu oldu

Salgın hastalık koronavirüs ile mücadele sürüyor. Bilim kurulu tavsiye kararları doğrultusunda bakanlıklar tarafından alınan tüm önlemlerin yanında il valilikleride kentlerinde artan vakalara karşı kendi tedbirlerini alıyor.

Son Muş Valiliği yapmış olduğu açıklamada korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararları açıkladı.

ÖZEL MOTORLU ARAÇLARDA MASKE ZORUNLU OLDU

Valilik yapmış olduğu açıklamada küresel çapta yaşanan korona virüs hastalığı karşılığında kente yaşayan tüm vatandaşların sağlının korunması ve hastalığın kontrol altına alınabilmesi için maske ve mesafejin çok önemli olduğuna bu kapsamda il genelinde kendi özel motorlu araçlarıyla trafikte seyir halinde olan kişilerin maske takmasının zorunlu olduğu, denetimler karşısında kurallara uymadığı gözlenen kişileri idari yaptırımların uygulanacağı açıklandı.