Vali'den tepki! 'Salgına rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır'

2 Mart sonrasında başlayan aşamalı normalleşme ile kurallar bir takım esnemeler getirildi. Bu kapsamda normalleşme adım adım sürerken, İl Valilikleri de kentlerde denetimlere ağır verdi.

Kısıtlamalar uymayan, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayan kişilere idari para cezaları kesilmeye devam ediyor.

'AKLIN TATİLE ÇIKMASI DEMEK'

Bu kapsamda artan vakalar karşısında harekete geçenne bağlı ekipler kent genelinde kısıtlamalara uymayanlara göz açtırmıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, kısıtlamaları hiçe sayıp,masasına oturanlara tepki gösterdi.

Vali Yavuz sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, kumar illetinin bağımlılık olduğuna, yuva yıktığına vurgu yaptı. Yavuz, salgına rağmen kumar masasına oturmanın, aklın tatile çıkmak olduğunu ifade etti ve kentte kumar oynarken yakalanan kişiler ve mekan sahipleri hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını ifade etti.