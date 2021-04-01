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Vali'den tepki! 'Salgına rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır'

Artan vaka sayıları karşısında ekiplerin denetimleri sürüyor. Bu kapsamda açıklama yapan Kocaeli Valisi salgına rağmen kumar masalarına oturan kişilere tepki gösterdi.

01 Nisan 2021 Perşembe 13:41
Vali'den tepki! 'Salgına rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır'
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2 Mart sonrasında başlayan aşamalı normalleşme ile kurallar bir takım esnemeler getirildi. Bu kapsamda normalleşme adım adım sürerken, İl Valilikleri de kentlerde denetimlere ağır verdi.

Kısıtlamalar uymayan, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayan kişilere idari para cezaları kesilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda artan vakalar karşısında harekete geçen Kocaeli Valiliğine bağlı ekipler kent genelinde kısıtlamalara uymayanlara göz açtırmıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, kısıtlamaları hiçe sayıp, kumar masasına oturanlara tepki gösterdi.

'AKLIN TATİLE ÇIKMASI DEMEK'

Vali Yavuz sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, kumar illetinin bağımlılık olduğuna, yuva yıktığına vurgu yaptı. Yavuz, salgına rağmen kumar masasına oturmanın, aklın tatile çıkmak olduğunu ifade etti ve kentte kumar oynarken yakalanan kişiler ve mekan sahipleri hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ValiliğiKumarKocaeli Valisi Serdar Yavuz
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