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Vali uyardı: Korona vakalarında 3 kat artış var

Koronavirüs ile mücadele sürerken hastalık bir çok kentte yayılmaya devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yapmış olduğu açıklamada kent genelinde vaka sayılarında 3 kat artış olduğuna dikkat çekti.

05 Kasım 2020 Perşembe 01:14
Vali uyardı: Korona vakalarında 3 kat artış var
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Koronavirüs vaka sayılarında ki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle bazı şehirlerde tedbirlere uyulmaması ve maske,mesafe gibi kurallara dikkat edilmemesi sebebiyle vaka sayılarında beklenende çok fazla artış yaşanmaya başladı.

VAKA SAYILARINDA 3 KAT ARTIŞ VAR

Konuyla ilgili olarak açıklamalar bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde vaka sayılarında ve 65 yaş üzeri hastaların yoğun bakım tedavilerinde ki yaklaşık 3 kat artışa dikkat çekti.

SIK SIK UYARIYORUZ


Şıldak, süreci devamlı takip ettiklerini ve denetimlerde insanlar sık sık uyardıklarını söyledi. Hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için her çeşit önlemi aldıklarını vurgulayan Şıldak, bu saatten sonra vatandaşlardan her türlü kurala uymalarını beklediklerini ve buna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TEMAS AZALTILMALI

Vaka sayılarında ki artışa baktıklarında sadece kendi çalışmalarının buna kesinlikle yeterli olmadığını, vatandaşların kurallara uymazlar ise başarıya ulaşamayacaklarını söyleyen Vali Şıldak, özellikle kırsalda vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını sözlerine ekledi. Vali Şıldak, ev ve akraba ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması gerektiğini, temasın azaltmasının şart olduğunu vurguladı.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 01:14
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid 19BalıkesirBalıkesir Valisi Hasan Şıldak
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