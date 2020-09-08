Vali Recep Yazıcıoğlu vefatının yıldönümünde anılıyor

Tanınan vali Recep Yazıcıoğlu’nun vefatının 17.yılında sevenleri tarafından hatırlanıyor. Peki Vali Recep Yazıcıoğlu kimdir?

1948 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Recep Yazıcıoğlu, Türkiye’Nin birçok ilinde valilik görevinde bulunmuştur. Ankara Hukuk mezunu olan Yazıcıoğlu, ilk olarak Aydın’da maidiyet memuru olarak çalışmıştır. Birçok ilçede kaymakamlık yapan Yazıcıoğlu ayrıca en genç vali olma unvanına da sahiptir.

İlk olarak Tokat valisi olan sonrasında Aydın Valiliğine atanan vali, ayrıca Erzincan ve Denizli’de de görev yapmıştır. Erzincan’da ve Denizli’de doğa sporlarına önem veren valinin yaşamı pek çok film ve diziye konu olmuştur. Vali isimli dizi ve filmde yaşamı anlatılan Yazıcıoğlu, Uranyum rezervleri ve derslikler gibi farklı alanlarda da katkılar sağlamıştır.

2003 yılında Ankara Eskişehir yolunda geçirdiği trafik kazası ile yaşamını yitirmiştir.