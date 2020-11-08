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Vali açıkladı: İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi

Meydana gelen şiddetli depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri Valilik tarafından sabitlendi.

08 Kasım 2020 Pazar 19:21
Vali açıkladı: İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi
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31 Ekim günü tarihinin en şiddetli depremini yaşayan İzmir halkı için yaraların sarılamasına devam ediyor. 114 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında binalar hasar gören bazı depremzedeler evlerini daha sağlam yapılara taşımaya başladı. 

Ancak bazı taşıma firmalarının nakliye ücretlerine zam yaptığı iddiaları Valiliği hareket geçirmişti. Valilik bugün bu konu ile ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.


Konuyla ilgili önemli açıklamam İzmir Valisi  Yavuz Selim Köşger'den geldi. Köşger, nakliye firmalarının depremde hasar görmüş binalardan taşınma için alacakları ücretlerin sabitlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Köşger, birlikte ve dayanışma ruhu içinde depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettikleri ve İzmir Esnaf odasının aldığı önemli kararla birlikte depremzelerin ev taşıma ücretlerinin normal fiyatın altına alındığına ve rayice bağlandığını duyurdu.Ayrıca gözetim saatlik taşınma ücretlerininde yarı fiyatına indirildiğini sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
İzmir DepremiIzmir Nakliye ücretleri
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