Vaka sayısında ki artış korkutuyor! Bugün hastalığa yakalanan kişi sayısı bin 703 oldu

Başlayan normalleşme süreci ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte tekrar yükselişe geçen korona virüs vaka sayılarında ki artış devam ediyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 103 bin 925 olurken hastalık tespit edilen kişi sayısı son 24 saat içinde bin 703 oldu. Toplam vaka sayısı ise 281 bin 509 oldu.

Son 24 saat içinde korona virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 57 artarak toplam 6 bin 730 kişi oldu.

Bakan Koca resmi hesabından yapmış olduğu paylaşımda ise en çok günlük vaka tespit edilen ilimizin Ankara olduğunu , son hafta içinde zatüre oranının artan il olmadığını söyledi ve ağır hasta sayısının arttığını vurguladı.

7 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU