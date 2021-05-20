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Vaka sayısı azaldı, plajlar doldu taştı

Antalya'da tam kapanma kapsamında 100 bin nüfustaki korona virüs vaka sayısı 300'lerden 61'e düşünce sahiller doldu taştı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:47
Vaka sayısı azaldı, plajlar doldu taştı
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Dün açıklanan verilere göre 100 bin nüfustaki vaka sayısı 300’ lerden 61’e düşen Antalya, tekrar turuncu grupta yer almaya başladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya’da güneşli havanın keyfini sürmek isteyenler, Konyaaltı Sahili’ne akın ettiler.

Bayram tatilinde denizde eğlenceli zaman geçirerek değerlendirmek isteyenlerin, kademeli normalleşme kapsamında corona virüsü önlemlerine zaman zaman uyulmadığı görüldü. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların yanında, plajda güneşlenenlerden bazı kişiler maske takmamayı tercih etti.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:47
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TatilAnkaraSahil
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