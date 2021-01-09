Uzun süre kendisinden haber alınamayan adam, doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Olay, sabah saatlerinde Canik ilçesine bağlı Hasköy mahallesinde meydana geldi. Kendisinden uzun süre haber alınamayınca eve gelen ailesi, Vedat K.’yi iple doğalgaz borusuna asılmış vaziyette buldu.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Ailesinin ihbarı üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrolde Vedat K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Adamın cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Vedat K.’nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.