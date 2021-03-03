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Uzmanlardan Sezyum 137 uyarısı! Tehlike Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz ay Sahra Çölü'nden Fransa'ya giden tozlarda 1960 yılında yapılan nükleer çalışmalar sırasında içerisinde sezyum 137 adı verilen radyoaktif kalıntılarda geldiği belirlenirken bu tozların ise önümüzdeki günlerde Avrupa üzerinden Türkiye'ye toz taşınımıyla gelebileceği bildirildi. Uzmanlar böyle bir durumun yaşanması halinde vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarını sıraladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 12:57
Uzmanlardan Sezyum 137 uyarısı! Tehlike Türkiye'ye geliyor
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Dicle Üniversitesi'nde Nükleer tıp alanında ana bilim dalı başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Bekir Taşdemir, Fransa'ya Sahra Çölü'nden giden toz bulutlarının içinde yer alan Sezyum 137 radyoaktif maddenin tehlikeli boyutları hakkında bilgiler verdi. Avrupa üzerinden Türkiye'ye gelmesi beklenilen bu toz bulutlarının gelmesi halinde büyük tehlike ile karşı karşıya kalabileceğimiz ve gerekirse vatandaşların o dönemlerde dışarı çıkmamaları ve havayla tema etmemeleri gerektiğini söyledi.

1960 yılında gerçekleştirilen ve nükleer denemeler sonrası kalan sezyum 137 radyoaktif kalıntılarının o dönemlerde Jura Dağı'nda bırakıldığı ve bu kalıntıların toz bulutu halinde Şubat ayında Fransa'ya ulaştığı bildirilmişti. Önümüzdeki günlerde Avrupa üzerinden Türkiye'ye gelmesi beklenilen bu toz taşınımı beklentisi ise uzmanlar arasında endişeye neden oldu.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler veren Doç. Dr. Bekir Taşdemir, bu tarz toz taşınmalarının insanlar üzerinde büyük tehlike yaratabileceği ve olası durumda dışarı çıkmayarak mümkün olduğu kadar havayla tema edilmemesi gerektiğini söyledi. Şayet zorunda kalınan dönemlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmanın koruyu etki yaratabileceğini belirten Taşdemir, yağmura yakalanılması durumunda ise kıyafetlerin ivedilikle çıkartılıp yıkanması ve kişinin de duş alarak toz aşınımın dan arınması gerektiğini ifade etti.

Radyoaktif atıkların vücuda teması halinde risk oluşturabileceğini söyleyen  Doç. Dr. Bekir Taşdemir, tozların bitkilerde birikme ihtimali olduğunu ve bu durumunda özellikle yağmura birlikte gerçekleşebileceğini kaydetti. Böyle bir durumda sebze ve meyvelerin iyice yıkanarak tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Taşdemir, Sezyum 137 isimli maddenin açıklamasını yaparken ise ölümcül etki olarak bilinen bu kimyasal element nükleer sanayide kullanıldığını ve çıplak elle dokunulması sonrası insanı saniyeler içinde ölüme götürdüğü ifadesini kullandı.

 

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 12:57
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