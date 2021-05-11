Uzmanlardan müsilaj bölgesi uyarısı! O bölgelerde denize girmeyin

Çanakkale Boğazı’nda son dakika haberine göre balıkçıkların ağına gelen müsilajlar etkisini hala gösterirken hava sıcaklıklarının artması sebebi ile deniz salyaları tehtidi devam ediyor. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen müsilajlar insanların sağlığını oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar ise bu durumun sıkça göründüğünü hatta eski yıllardan bu yana göründüğünü açıkladı. 1700’lü yıllardan bu yana görülen deniz salyaları insanlar ve balıklar için tehlike saçarken müsilaj olan bölgelere girilmemesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar bu durumun doğal bir olay olduğunu söylerken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, “Müsilaj olayı; biyolojik, kimyasal ve fiziksel şartlar uygun olduğunda çeşitli denizel organizmaların çoğalması sonucu ortaya çıkan doğal bir olay.” ifadelerini kullanıyor.

Durgun hava şartlarında ve rüzgarın az olduğu durumlarda ortaya çıkar

Deniz salyaları geçmiş yıllarda da görülürken Prof. Dr. Büyükateş, deniz salyalarının uzun yıllardır göründüğünü 1700’lü yıllara dayandığını açıkladı. 1980 zamanın yaz aylarında oldukça çok görülen deniz salyaları ülkemizde ise Çanakkale ve Marmara Denizi’nde görülüyor. 2007 ve 2008 yıllarında tekrar müsilaj olayı kendini gösterirken Prof. Dr. durgun hava şartlarında ve rüzgârın az olduğu durumlarda bu olayı yoğun olarak görüldüğünü açıkladı. Akıntıların ve rüzgâr vasıtası sayesinde olduğunu açıkladı. Son yıllarda çok fazla görünmeyen müsilaj olayları doğal bir süreç olduğunu ve geçici olunduğu açıklandı. Birçok uzman aynı fikirde yer alırken müsilajların görüntüsü balıkçıları tedirgin ettiğini açıkladı. Bu süreç içerisinde denize girecek vatandaşlara dikkat uyarısı yapılırken insan sağlığını oldukça etkilendiği açıklandı. Birçok vatandaş müsilajların ne olduğunu merak ederken sizler için detaylı bilgileri araştırdık.

Denizlerde ve canlılarda olumsuz etki bırakan deniz salyaları ekonomik ve sosyal olarak vatandaşların faaliyetlerini engelliyor. Dr. Büyükateş, “Müsilaj olayının sadece ekolojik değil, ekonomik ve sosyal negatif etkileri de söz konusu maalesef. Şu anda balık avlanmada yasak dönemindeyiz, aktif avcılık yapılmıyor. Ancak, aktif olarak balık avcılığının yapıldığı dönemlerde, balık ağlarının gözlerini kapattığını gözlemliyoruz.” dedi. Müsilaj denizel sistemi bozarken balıklarda üreme oranını azalttığı görülüyor. Balıkçılar bu durumda ekonomik anlamda sıkıntılar çekerken diğer balıklarda bu durumdan etkilendiği görülüyor.

Uzmanlar denize girilmemesini öneriyor!

Uzmanlar bu süreç içerisinde deniz salyaları olduğu sürece denize girilmemesini tavsiye ediyor. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen müsilajlar, denizin içerisinde sirkülasyon azaldığı için kendini temizleyemediğini söyledi. Bakteriyel parçalanmaların olduğunu söyleyen Prof. Dr Büyükateş, insan sağlığı üzerinde olumsuz etki bıraktığını söylüyor.