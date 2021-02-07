Üzerlerine iplik balyası düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bulunan tekstil fabrikasından korkunç bir kaza yaşandı. İşçilerin üzerine 1 ton 200 kilo ağırlığındaki iplik balyası düştü. 47 yaşındaki İrfan Arslanhan yaşamını yitirdi. Diğer işçi ise yaralandı. Söylenene göre fabrikanın depo bölümünden iplik balyası alan işçilerin üzerine 1 ton 200 kilo ağırlığında iplik balyası düştü. 47 yaşındaki İrfan Arslanhan ve 50 yaşındaki A.K., iplik balyasının altında kalmaktan kurtulamadı.

Feci kaza sonrasında hemen 112 arandı ve olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Durumu ağır olan İrfan Arslanhan ve iş arkadaşı A.K. hastaneye kaldırıldı. Doktorların bütün çabasına rağmen İrfan Arslanhan yaşamını yitirdi. A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu söylendi. Yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturmada depo sorumlusu M.K. ve variya amiri S.G. göz altına alındı.

