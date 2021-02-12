Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nda gelecek dönemde yapılması değerlendirilen hedefler kapsamında, bilimsel çalışmalara katılacak olan ve aynı zamanda uzaya gidebilecek yetkinliğe sahip 3 Türk astronotu belirleneceği ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından uzay yolcusu astronotların hangi kriterlere sahip olması gerektiği de büyük merak konusu oldu.

Söz konusu kriter değerlendirmeleri hakkında edinilen bilgilere göre ise kriterler listesinde adayların havacılık tecrübesine sahip olması gerektiği belirtilirken uzay tıbbı bölümlerinin spor tıbbı uzmanları ile psikoloji uzmanları tarafından oluşturulacağı öğrenildi. Bilim misyonu ile birlikte uzaya gönderilecek olan 3 Türk vatandaşının, diğer uzay ajanslarında olduğu bazı özel eğitimlerden geçmesi gerektiği kaydedildi.

Yaklaşık 2 yıl sürecek olan bir eğitim programına alınacak olan aday astronotlar, daha sonra eğitici kurum tarafından 'en başarılı aday' olarak değerlendirilecek ve uzay alanında bilimsel çalışmalar yapmak için seçilecek. Bu sürecin sonunda ise adaylar uluslararası iş birliği programlarına alınacak.

Astronot Programlarının içeriğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek olan bilimsel deneyler olacağı belirtilirken ortaya çıkan bilim misyonu, üniversiteler ve bilim insanları ile yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirlenecek.

Diğer taraftan ulusal alandaki uzay ajansları astronot adaylarında, bilim ve teknolojinin yanı sıra teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda da ileri düzeyde bir bilgi sahibi olma şartı sunarken bazı fiziksel özelliklerinde karşılanması şartını da sunuyor. Bunlar arasında uzay aracında durmak ve iniş yaptıktan sonra uzay yürüyüşleri yapabilmesi için, astroront adaylarında uzay giysileri konusunda antropometrik bir gereksinim sağlaması gerektiği belirtiliyor.

Astronot adaylarında özellikle uzak ve yakın görme durumunun her iki gözde de 20/20 seviyeleirinde olması gerektiği, şayet keskinlik net değilse bunu cerrahi işlemlerle değiştirmeleri gerektiği söyleniyor. Adaylardan ayrıca tansiyon problemlerinin olmaması isteniyor. Adaylarda alkol, sigara gibi tüketimlerinin olmaması ve psikolojik rahatsızlıklarının bulunmaması şartları aranırken eklem ve kemik yapılarının normal uzay misyonunu tamamlayabilmek için de zihinsel ve kişisel yeteneklerinin olması gerektiği gerekli kriterler arasında bulunuyor.