Uzaktan eğitim için kahvehaneyi okula çevirip sınırsız internet bağlatırdı

Bursa Keles ilçesinin bir köyünde önek bir projeye imza atıldı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, İmkanı olmayan ve bilgisayar olmayan öğrencileri için köye sınırsız intenet bağlattı.İntenetinin paylaşıma açarak inteneti olmayan öğrencilerin yararlanmasını sağlayan muhtar kahvehaneyi de sınıf ortamına çevirdi.Çevre köylerden de bu köye gelen imkanı olmayan Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor. Köy kahvesi sınıfa dönerken, bu köye gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. Paylaşıma açılan intenet sayesinde köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkânı bulunabiliyor

Herkesin bu imkândan yararlanmasını sağlayan köy muhtarı öğrencilerin eğitimden uzakta kalmaları için ellerinden geleni yapıyor.

Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde gerçekleştiren öğrenciler, muhtarlarına çok teşekkür ederken imkanları olmamalarına karşın muhtarlarının bu düşünceli hareketi sayesinde eğitimden uzak kalmadıklarını belirttiler.

