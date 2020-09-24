İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Uzaktan eğitim için kahvehaneyi okula çevirip sınırsız internet bağlatırdı

Bursa’da bir köyün muhtarı evinde interneti olmayan ve bilgisayar imkanı olmayan öğrenciler için kahvehaneye sınırsız internet bağlatıp öğrencilere sınıf ortamı yarattı.

24 Eylül 2020 Perşembe 13:39
Uzaktan eğitim için kahvehaneyi okula çevirip sınırsız internet bağlatırdı
Takip Et:

Bursa Keles ilçesinin bir köyünde önek bir projeye imza atıldı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, İmkanı olmayan ve  bilgisayar olmayan öğrencileri için köye sınırsız intenet bağlattı.İntenetinin paylaşıma açarak inteneti olmayan öğrencilerin yararlanmasını sağlayan muhtar kahvehaneyi de sınıf ortamına çevirdi.Çevre köylerden de bu köye gelen imkanı olmayan  Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor. Köy kahvesi sınıfa dönerken, bu köye gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. Paylaşıma açılan intenet sayesinde köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkânı bulunabiliyor


Herkesin bu imkândan yararlanmasını sağlayan köy muhtarı öğrencilerin eğitimden uzakta kalmaları için ellerinden geleni yapıyor.

Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde gerçekleştiren öğrenciler, muhtarlarına çok teşekkür ederken imkanları olmamalarına karşın muhtarlarının bu düşünceli hareketi sayesinde eğitimden uzak kalmadıklarını belirttiler.



Son Güncelleme: 24.09.2020 13:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bursa KelesUzaktan Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sazlıdere barajında korkunç görüntü
Sazlıdere barajında korkunç görüntü
İstanbul'da feci kaza! 2 kişi ağır olmak üzere toplam 8 yaralı
İstanbul'da feci kaza! 2 kişi ağır olmak üzere toplam 8 yaralı
Konya'da kahreden haber! Öğretmen çift online dersteyken kızları balkondan düşerek can verdi
Konya'da kahreden haber! Öğretmen çift online dersteyken kızları balkondan düşerek can verdi
Dolandırıcılar bu kez Sağlık Bakanlığını kullandı!
Dolandırıcılar bu kez Sağlık Bakanlığını kullandı!
Dikkat! Dolandırıcılar bu seferde Sağlık Bakanlığı ismini kullanıyor
Dikkat! Dolandırıcılar bu seferde Sağlık Bakanlığı ismini kullanıyor
Konya'da ilginç hırsızlık! Kafasına karton geçiren kişi motosiklet çaldı
Konya'da ilginç hırsızlık! Kafasına karton geçiren kişi motosiklet çaldı

Popüler Haberler

Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara 10.000 TL kredi müjdesi geldi!
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2020
Gençliğim Eyvah dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Gerekli koşulları sağlayanlara 1000 TL pandemi desteği!
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hakan Bulut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası seracılık kredi paketi 2020
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
MEB 2019 Açık Ortaokul / Açık Lise, İOKBS, LGS, MTSK Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB 2019 Yılı Sınav Takvimi
HTS kaydı nedir, ne işe yarar, ne demektir, nereden nasıl alınır?
Snowpiercer 2.sezon ne zaman çıkacak, ne zaman yayınlanacak? Netflix Snowpiercer yeni sezon tarihi
Evde kolay ekmek yapımı! Kuru maya ile evde fırında ekmek nasıl yapılır?
Dolar ve euro ne kadar oldu? 14 Temmuz Salı
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı nedir? Birkan Sokullu nereli, yaşı kaç?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Eylül 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
A101'de 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Bim 24 Eylül 2020 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.