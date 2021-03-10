Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanların uzaktan çalışma uygulamasında alınmasıyla birlikte bir çok işyeri bu uygulamaya geçiş yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise söz konusu uygulamaya ilişkin bu süreç ve sonrası dahilinde uzaktan çalışma sistemine geçecek olan iş yerleri için yeni yönetmelik hazırladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre bundan sonraki süreçte çalışanlar tarafından yapılan talep doğrultusunda işverenlerin belirlenen yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu olacak.

SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE İÇERİK DETAYLARI

Uzaktan çalışmaya geçecek olan işyerleri, işçileriyle bir yazılı sözleşme yapması gerekiyor. Yapılan sözleşmede, işyeri için gerekli iş tanımı, işin yapılma şekli, süresi ile birlikte işçinin alacağı ücretlerin ödenmesiyle ilgili hususlar, işverenin sağladığı iş araçları ile ekipmanlar yer alırken ayrıca bunların korunmasına ilişkin işçinin aldığı yükümlülüklerin de belirtilecek.

ÇALIŞMA MEKANLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

Çalışanın gerekli olduğunu bildirmesi halinde uzaktan çalışmaların yapılması planlanan yerde yeni düzenlemelerin iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanması sağlanacak. Söz konusu düzenlemeden doğacak maliyetlerin de karşılanması ise çalışan ile işveren arasında birlikte belirlenecek. Bu maliyetlerin içine ise yemek, ısınma, intenet ve elektrik gibi ücretlerin de girmesi bekleniyor.

MESAİ SAATLERİNDE DÜZENLEME!

VERİLERDE KORUMA

Uzaktan çalışma sistemine geçişlerde mesai saatleri sözleşmede yer alan mevzuatlara uygun şekilde düzenlenecek. Fazla çalışmaya yapılması halinde işveren tarafından yapılan yazılı talep le birlikte çalışanın kabulü ile mevzuata uygun durum ele alınacak.

İşverenin uzaktan çalışmaya geçiş yapan çalışanına yaptığı işe dair gerekli verilerin korunmasına yönelik belirlenen işletme kurallarını mevzuatlarıyla birlikte bilgilendirmesi gerekecek. Verilerin korunmasına yönelik ise işveren gerekli tedbirleri alacak.

UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN İŞVEREN ONAYI

Hazırlanan yönetmelikte uzaktan çalışma yapmak isteyen çalışan işvereninden onay alması gerekecek. İşçi kendi kararıyla bu sisteme geçiş yapamayacak. Yönetmelikte; işçi, uzaktan çalışmaya geçiş yapmak için yazılı beyan da bulunacak ve bu beyan en geç 30 gün içinde net karara bağlanacak.