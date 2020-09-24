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Uyuşturucu bağımlılığı bir kişiyi daha hayattan kopardı

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişinin cansız bedeni metruk bir evde bulundu. Hayatını kaybeden M.A'nın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:51
Uyuşturucu bağımlılığı bir kişiyi daha hayattan kopardı
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Antalya’da uyuşturucu bağımlısı olan 40 yaşındaki M.A, aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 1171 Sokak üzerindeki metruk bir evde içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm nedeni otopsi ile tespit edilecek

M.A’nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevredekiler, hayatını kaybeden kişiyi gece saatlerinde uyuşturucu kullanırken gördüklerini aktardı.



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:51
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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAntalya
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