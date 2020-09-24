Uyuşturucu bağımlılığı bir kişiyi daha hayattan kopardı

Ölüm nedeni otopsi ile tespit edilecek

’dabağımlısı olan 40 yaşındaki M.A, aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 1171 Sokak üzerindeki metruk bir evde içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.A’nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevredekiler, hayatını kaybeden kişiyi gece saatlerinde uyuşturucu kullanırken gördüklerini aktardı.