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Uyuşturucu alabilmek için bebek arabası çaldı!

Konya’da bir zanlı birçok bebek arabası çaldığı suretiyle yakalandı. Yakalanan zanlının bebek arabalarını uyuşturucu alabilmek adına çaldığı ortaya çıktı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:54
Uyuşturucu alabilmek için bebek arabası çaldı!
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Konya’da bir süredir farklı yer ve zamanlarda birçok bebek arabası çalan zanlı, araştırmaların ardından yakalandı. Polis ekiplerinin alınan ihbarlar ve araştırmaları üzerine yakaladığı zanlı, bebek arabalarını uyuşturucu alabilmek adına çaldığını dile getirdi. Bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almaya çalıştığı torbacıların ondan bebek arabası çalmasını istediklerini dile getiren zanlı, polis ekiplerini hayrete düşürdü. Evine operasyon düzenlenen zanlının evinin içerisinde birçok bebek arabası bulundu. Zanlı merkezdeki işlemlerin ardından tutuklandı. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:54
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KonyaBebek Arabası HırsızıUyuşturucu KaçakçısıUyuşturucu Bağımlısı
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