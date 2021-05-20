Uyuşturucu alabilmek için bebek arabası çaldı!

’da bir süredir farklı yer ve zamanlarda birçok bebek arabası çalan zanlı, araştırmaların ardından yakalandı. Polis ekiplerinin alınan ihbarlar ve araştırmaları üzerine yakaladığı zanlı, bebek arabalarını uyuşturucu alabilmek adına çaldığını dile getirdi. Bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almaya çalıştığı torbacıların ondan bebek arabası çalmasını istediklerini dile getiren zanlı, polis ekiplerini hayrete düşürdü. Evine operasyon düzenlenen zanlının evinin içerisinde birçok bebek arabası bulundu. Zanlı merkezdeki işlemlerin ardından tutuklandı.