Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Konya’da üvey oğlunun Covid-19 nedeniyle öldüğünü söylediği ancak kısa süre sonra gerçeğin öğrenildiği olayda, Suriye uyruklu kadının 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Konya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti.
Eve geç geldiği için öldürmüş
Mahkeme müebbet kararı verdi
7 yaşındaki savunmasız bir çocuğu döverek öldüren cani kadına mahkeme acımadı. Mahkeme duruşma sonrası verdiği kararla sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık için ceza indirimi de uygulanmadı.
Son Güncelleme: 14.01.2021 20:59