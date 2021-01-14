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Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Konya'da 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldüren Suriye uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:59
Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
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Konya’da üvey oğlunun Covid-19 nedeniyle öldüğünü söylediği ancak kısa süre sonra gerçeğin öğrenildiği olayda, Suriye uyruklu kadının 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Konya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti.

Eve geç geldiği için öldürmüş

Mahkemede pişman olduğunu dile getiren cani kadın, küçük çocuğun eve geç gelmesine sinirlendiğini ve bu nedenle onu dövdüğünü söyledi. 7 yaşındaki Azzam Al Abdullah’ı kendi oğlu gibi sevdiğini ifade eden sanık Raşaa Osman, çocuğu öldürmek istemediğini ve korkutmak için hortumla dövdüğünü belirtti.

Mahkeme müebbet kararı verdi

7 yaşındaki savunmasız bir çocuğu döverek öldüren cani kadına mahkeme acımadı. Mahkeme duruşma sonrası verdiği kararla sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık için ceza indirimi de uygulanmadı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:59
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Anahtar Kelimeler:
KonyaAğırlaştırılmış MüebbetSuriye
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