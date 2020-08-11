Üvey babadan 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismar! Anne ve kızı yardım bekliyor

Aksaray’da gerçekleşen korkunç olayda ilk eşinden 2009 yılında boşanan ve ikinci kez evlenen A.S. ilk evliliğinden bir kızı ve ikinci evliliğinden 2 çocuğu oldu.

Bundan dokuz ay önce A.S. adlı genç kadın ikinci eşinin kendiine şiddet uyguladığını ve 14 yaşındaki ilk evliliğin olan kızı E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek polise başvurarak yardım istedi.

Alınan ifadelerde üvey babanın alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ve 14 yaşındaki kızı öpmek istediği kucağına oturmasını istediği ve karşı çıktıklarında şiddetle cevap verildiği söylendi.

Birkaç kez anne A.S.’ye bıçak çektiği öğrenildi.

Hemen göz altına alınan C.E.S suçlamaları kabul etmeyerek 10 yıl boyunca E.Ç ye babalık yaptığını ergenliğe girince kızın değiştiğini söz dinlemeyen asi bir kız olduğunu giyim ve kuşamına dikkat etmesi koşununda uyardığı için iftira atıldığını söyledi.

İfadesi alınan C.E.S. serbest bırakıldı.

Sığınma evine yerleşen A.S. ve kızı E.Ç. yetkililerden yardım istedi öldürülme korkusu yaşadıklarını söyleyen anne şiddetten ve öldürülmekten korkuyoruz bir şeyler yapın diye videolu bir yardım istedi.

Başlatılan soruşturma ile üvey baba hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

