İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Üvey babadan 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismar! Anne ve kızı yardım bekliyor

Aksaray da gerçekleşen olayda 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu söylenen üvey baba C.E.S. için soruşturma başlatıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 10:06
Üvey babadan 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismar! Anne ve kızı yardım bekliyor
Takip Et:

Aksaray’da gerçekleşen korkunç olayda ilk eşinden 2009 yılında boşanan ve ikinci kez evlenen A.S. ilk evliliğinden bir kızı ve ikinci evliliğinden 2 çocuğu oldu.

Bundan dokuz ay önce A.S. adlı genç kadın ikinci eşinin kendiine şiddet uyguladığını ve 14 yaşındaki ilk evliliğin olan kızı E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek polise başvurarak yardım istedi.

Alınan ifadelerde üvey babanın alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ve 14 yaşındaki kızı öpmek istediği kucağına oturmasını istediği ve karşı çıktıklarında şiddetle cevap verildiği söylendi.


Birkaç kez anne A.S.’ye bıçak çektiği öğrenildi.

Hemen göz altına alınan C.E.S suçlamaları kabul etmeyerek 10 yıl boyunca E.Ç ye babalık yaptığını ergenliğe girince kızın değiştiğini söz dinlemeyen asi bir kız olduğunu giyim ve kuşamına dikkat etmesi koşununda uyardığı için iftira atıldığını söyledi.

İfadesi alınan C.E.S. serbest bırakıldı.

Sığınma evine yerleşen A.S. ve kızı E.Ç. yetkililerden yardım istedi öldürülme korkusu yaşadıklarını söyleyen anne şiddetten ve öldürülmekten korkuyoruz bir şeyler yapın diye videolu bir yardım istedi.

Başlatılan soruşturma ile üvey baba hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Son Güncelleme: 11.08.2020 10:06
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu kadarı da olmaz! Karantinaya uymayan aile tatil yolunda yakalandı
Bu kadarı da olmaz! Karantinaya uymayan aile tatil yolunda yakalandı
Gürültüye koşan mahalleli gördüklerine inanamadı
Gürültüye koşan mahalleli gördüklerine inanamadı
Korona virüs dalga dalga yayılıyor! O ilimizde kırmızı alarm verildi
Korona virüs dalga dalga yayılıyor! O ilimizde kırmızı alarm verildi
Hatay'da korkunç olay! Baba ve kızı ayrı ayrı ilçelerde ağaca asılı bir şekilde ölü bulundu
Hatay'da korkunç olay! Baba ve kızı ayrı ayrı ilçelerde ağaca asılı bir şekilde ölü bulundu
İzmir'de çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
Bakan Soylu açıkladı! Yarın tüm Türkiye genelinde uygulanacak
Bakan Soylu açıkladı! Yarın tüm Türkiye genelinde uygulanacak

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması başvurusu nasıl yapılır? Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar hakkında bilgiler
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kapmanyası
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
Bedelli askerlik başvurusu iptal edilir mi, nasıl edilir?
Zuhal Topal’la sofrada sezon finalinde kim kazandı? 21 Haziran Cuma Zuhal Topal’la sofrada sezon finali
Bim indirimleri 14-20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu
Stranger Things 4. Sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon konusu ve bölüm sayısı
Bim Salı kampanyası 4 Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
2020 LGS Tercihler ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
TKDK 2020 geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir? TKDK 2020 hayvancılık destek kredileri
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.