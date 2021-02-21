Üstün Ergüder kimdir? Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi olaylarında nasıl rol oynadı? Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Üstün Ergüder'in hayatı ve biyografisi

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü olan Üstün Ergüder’in adını anarak yaptığı açıklamalar sonrasında pek çok kişi Üstün Ergüder’i araştırmaya başladı. Bakan Soylu’nu açıklamalarında eski Boğaziçi Üniversitesi rektörü Üstün Ergüder’i öğrenci ve akademik kadroyu provake ettiğini belirtti.

Üstün Ergüder kimdir?

Bakan Soylu açıklamalarında, ‘Boğaziçi Üniversitesi provakasyonlarına katılan 189 şahsın terör örgütü ile bağlantısı olduğunu biliyoruz. Eski Rektör Üstün Ergüder'i aradım 'Bu işe girmeyin' dedim. Sırtını dönenler kim biliyor musunuz? Eski öğretim üyeleri. Ortalığı karıştıranlar arasında eski rektörler de var. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nin bula anılmasını istemiyoruz.’ Dedi.

1935 yılında İstanbul’da doğan Ergüder, Türk Siyaset Bilimi Profesörüdür. Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü olan Ergüder 85 yaşındadır. 1948 yılında Robert Koleji’de eğitime başlayan Ergüder 1957 yılında mezun olmuştur. Siyaset bilimi üzerine Manchester Üniversitesinde eğitim almaya başlayan Üstün Ergüder eğitimini tamamladıktan sonra doktorasını da siyaset bilimi üzerine Syracuse Üniversitesinde yaparak tamamlamıştır.

1969 yılında Robert Koleji’nde işe başlayan Ergüder 1988 yılında Robert Koleji Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı seçilmiştir. 1992 yılında rektör olarak atanan Ergüder, 2000 yılı sonrasında Sabancı Üniversitesinde ders vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Robert Koleji Mezunlar Deneği Başkanlığı yapmıştır. İtalya’da Bologna Magna Charta Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik Gözlemcilik Konsey Başkanlığı, AIESEC Türkiye Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanı, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi Mütevelliler Heyeti üyesi, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Üstün Erdoğan aynı zamanda ünlü oyuncu Canan Ergüder’in babasıdır.