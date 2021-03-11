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Usta sanatçı Ahmet Günday hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ahmet Günday, karaciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak.

11 Mart 2021 Perşembe 19:22
Usta sanatçı Ahmet Günday hayatını kaybetti
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Türk Halk Müziği’nin ustalarından Ahmet Günday, karaciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak

TRT sanatçısı Ahmet Günday, Muğla’nın Fethiye ilçesinde Cuma günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Yaşamı boyunca birçok kişiyi yetiştiren Günday, ardında önemli eserler bıraktı.

Ahmet Günday kimdir?

Ahmet Günday, 1944 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olan Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda bir süre öğretim üyeliği yaptı. İzmir Halk Radyosundan emekli olan usta sanatçı, TRT repertuarlarına giren birçok türkünün derleyicisi ve kaynak kişisiydi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet GündayTürk Halk Müziği
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