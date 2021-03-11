Usta sanatçı Ahmet Günday hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği’nin ustalarından Ahmet Günday, karaciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak
Ahmet Günday kimdir?
Ahmet Günday, 1944 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olan Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda bir süre öğretim üyeliği yaptı. İzmir Halk Radyosundan emekli olan usta sanatçı, TRT repertuarlarına giren birçok türkünün derleyicisi ve kaynak kişisiydi.
Son Güncelleme: 11.03.2021 19:22