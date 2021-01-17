Usta oyuncu Ekrem Gökkaya'dan sevenlerine kötü haber!

Türk sinamasında ki başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Gökkaya, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Gökkaya 87 yaşındaydı.

Hastalığı nedeniyle durumu ağırlaşan usta oyuncu 4 gün önce Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine burada devam edilmeye başlanmıştı. Bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirilen Ekrem Gökkaya'nın ölümü hem hayranlarını hemde sanat camiasını yasa boğdu.

EKREM GÖKKAYA KİMDİR?

1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, ortaokul yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındılar. Üsküdar Paşakapı Orta Okulu, İstanbul Erkek Lisesi'de tahsiline devam eden Gökkaya, Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne geçiş yaptı ve okulunu bitirdikten sonra 6 yıl memuriyet hayatına başladı.

Lise yıllarında sanata ve oyunculuğa olan düşkünlüğünde dolayı birçok oyuna katılarak sahneye çıkarken ilk kez 1959 yılında 'Ömrüm böyle geçti' isimli bir filmde oynayarak Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi oyuncularla çalıştı.

Yeşilçam'a ise 1992 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı 'Koltuk belası' isimli filmle başlarken onun öncesi yaklaşık 200 sinema ve tv filminde yapım yönetmeni olarak çalıştı. Ekrem Gökkaya, Alev Gökkaya ile evli olup sinemayı bıraktıktan sonra eşi ile birlikte Bartın'da yaşamaya başlamıştı.