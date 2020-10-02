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Üst geçitten düşen genç kamyonun çarpması ile hayatını kaybetti!

Denizli'de meydana gelen olayda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple üst geçitten düşen gence seyir halinde ki kamyon çarptı. Olayı görenler yetkililere haber verirken yapılan incelemeler sonucunda gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

02 Ekim 2020 Cuma 18:20
Üst geçitten düşen genç kamyonun çarpması ile hayatını kaybetti!
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde üst geçitte henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı yola düşen gence kamyon çarptı. Olay yerinde ki vatandaşlar kısa süre içerisinde 112 acil ve polis ekiplerine haber verirken olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Alınan bilgilere göre Denizli Pamukkale’de Sevindik Mahallesi Orhan Abalıoğlu Kavşağında yaşanan olayda 23 yaşında kimliği belirlenemeyen erkek yola düştü. Pamukkale istikametinde ilerleyen 09 UK 712 plakalı kamyon şoförü ise gencin yola düştüğünü fark etmeyerek çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil ve polis ekibi gönderilirken sağlık ekiplerinin incelemesi sonrasında gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölgede trafik uzun süre aksarken yapılan çalışmalar sonucunda trafik kontrollü olarak açıldı.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 18:20
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Denizliüst Geçitten Düşen GençKamyonölü
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