Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor

4 çocuğu kayıp olduğu iddiaları Kütahya'dan geldi.

Dün akşam saatlerinde evden çıkan ve yaşları 14-15 aralarında olan 4 çocuktan haber alınmıyor. KAyıp çocukların ailelerinden birisi kendilerine çocuklarını Pazar ilçesinde görüldüğü iddialarının geldiğini söyledi.

Çoşkun ailesinin iki kızı olan 13 yaşındaki Havva Çoşkun ve 14 yaşındaki Ayşe Çoşkun dün akşam üzeri yanlarına evden yiyecek bir şeyler alarak çıktı. Telefonlarını yanına almayan iki kız kardeş bir daha eve dönmedi ve Çoşkun kardeşlere ulaşılamıyor. Kız kardeşlerin babası Hasan Çoşkun, kızlarının annelerine hayvan barınağına gidiyoruz diyerek evden ayrıldıklarını söyledi ve bir an önce çocuklarının bulunmasını istedi ve yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Kayıp çocukların annesi S.E ise 4 çocuğunda birlikte görüldüğünü ve yanlarında çanta götürdüklerini anlattı.

Kayıp çocuklardan Ahmet Yumruk isimli çocuğun annesi ise kendi oğlunun çırak olarak bir aşçının yanında işe başladığını, dün sabah işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha eve dönemdiğini anlattı. Çocukların Pazar ilçesinde görüldüğü iddialarının geldiğini söyledi

Daha sonra aileler, çocuklarını bulmak için Pazarlar'a doğru yola çıktı.