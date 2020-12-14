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Uşak'ta Doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı

Uşak'ta doğalgaz sıkışması nedeniyle 2 evde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında mahalle savaş alanına dönerken Uşak Valisi tarafından açıklamalar geldi. Yaşanan olayda 7 kişinin yaralandığı açıklanırken çalışmaların devam edildiğine dikkat çekildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 20:03
Uşak'ta Doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı
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Uşak’ta aralarında 500 metre bulunan iki apartmanda doğalgaz kombilerinde meydana gelen gaz sıkışması nedeni ile patlama yaşandı. Patlamalar sonrasında çıkan yangınlar için itfaiye ekiplerine haber verilirken yaşanan olayda 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşanan olayda Uşak Belediyesi ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışmalarında kepçe operatörünün doğalgaz borusuna zarar vermesi sonrasında gaz sızıntısı meydana geldi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Uşak Doğalgaz A.Ş. ekipleri bölgede bulunan doğalgazı keserek zarar gören borunun onarımını üstlendi. Onarımı tamamlanan hasarlı boru sonrasında gece saatlerinde kademeli olarak doğalgaz verilmeye başlanan mahallede aralarında 500 metre bulunan iki evde patlama yaşandı.

Atatürk Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta bulunan ve aralarında 500 metre bulunan 2 apartmanın 1. Katında ki kombilerde gaz sıkışması nedeni ile büyük patlamalar yaşandı. Patlama sonrasında mahalleliler büyük panik yaşarken patlamanın etkisi ile pek çok dairenin camları kırıldı. Patlamanın olduğu daire başta olmak üzere çevre bulunan pek çok apartmanda maddi hasarlar yaşanırken olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemelerde 7 kişinin yaralandığı belirtilirken yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından mahallenin tüm doğalgaz hattı kesilirken UDAŞ açıklama yaptı.

Ekipler gelmeden müdahale edilmemesi istendi

Uşak Valiliği konunun hemen ardından bir açıklama yaparken ‘Bildiğiniz üzere ilimizde doğalgaz ana boru hattında meydana gelen hasar giderilmiştir. İlimizin tamamına doğalgaz verilmesi için UDAŞ ekipleri görevlendirilmiştir. Bina girişlerindeki servis kutularında kurulum işlemleri, UDAŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın ekipler gelmeden herhangi bir işlem yapmamaları önemle rica olunur. Tehlikeye mahal vermemesi için uzman ekipler beklenmeli ve herhangi bir durumda Alo 187 aranmalıdır.’ Dendi.

Ocakların açma kapama düğmelerini kapalı tutunuz

Olayla ilgili Uşak Doğalgaz A.Ş.’de açıklamalarda bulunurken özellikle ocaklarda bulunan gaz açma kapama düğmelerinin kapalı olduğundan emin olunması gerektiği ve herhangi bir sorun anında 187 acil hattının aranması gerektiğine dikkat çekildi.

Tahliye edilenler yurtlara yerleştirilecek

Patlamanın yaşandığı ve dairesinde maddi hasar olan vatandaşlar için Uşak Valiliği ve Uşak Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarını ayarlarken tahliye edilen vatandaşların yurtlara yerleştirilerek tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. 6 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirten Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ‘Vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamanın yaşandığı dairelerde ve civar binalarda gerekli önlemler alınmıştır. Olaydan etkilenen ve güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlarımızı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bu süreçte patlama ile ilgili incelemelerimiz de devam edecektir. Yaşanan patlamalardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.’ Açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 14.12.2020 20:03
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Anahtar Kelimeler:
UşakDoğalgazPatlama7 Yaralı
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