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Uşak'ta 60 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı!

Uşak iline bağlı polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

07 Mart 2021 Pazar 22:26
Uşak'ta 60 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı!
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken çok sayıda silahlar ele geçirildi. Koronavirüs salgını sürecinde önek il olan Uşak ilinde Narkotik polisleri tarafından sabah saatlerinde 60 polis memurunun da katılımıyla eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Uşak ili genelinde torbacılara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bıçak, tabanca ve otomatik tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 16 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyete götürülen 16 şüphelinin sorgularının devam ettiği aktarıldı.

İşte baskın düzenlenen adreslere ait bazı görüntüler;

 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
UşakUyuşturucu OperasyonuNarkotik Suçlarla MücadeleTorbacı Operasyonu
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