Uşak ilinde kaçak alkol üretimine operasyon gerçekleştirildi!

Ülkemizde son zamanlarda kaçak alkolden yaşanan problemler artışa geçmiş bulunmaktadır. Kaçak alkolle ilgili bir haber ise Uşak ilinden geldi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kaçak içki operasyonu ile 15 L votkaya, 12 L rakıyla, 6 L etil alkole, 31 tane alkollü içkilere aroma verici ve 21 tane boş şişenin yakalanma işlemi gerçekleştirildi. Jandarma tarafından göz altına alınmış olan birey ise çıktığı mahkeme tarafından salındı. Uşak İl Jandarma Komutanlığı taraflarına gelen bilgiler aracılığı ile bir şüphelinin, kaçak alkol yaptığı anlaşıldı. Şüphelinin evine operasyon yapan kolluk kuvvetleri tarafından üretildiği tespit edilen alkollere el konuldu, ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından ele geçirilen alkollerin yok etme işlemi gerçekleştirildi.