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Uşak, Batı bölgeleri arasında tek ‘düşük riskli il’ oldu. Sağlık Bakanlığı paylaştı

İllerin risk değerlendirmesinde bulunan Sağlık Bakanlığı, 4 kategoriye ayırdığı haritayı paylaştı. Batı bölgesi arasında yer alan Uşak ilinin tek ‘düşük riskli il’ olması dikkatlerden kaçmadı. Doğu ve Güneydoğu şehirleri riskli düşük iller olarak yer aldı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:03
Uşak, Batı bölgeleri arasında tek ‘düşük riskli il’ oldu. Sağlık Bakanlığı paylaştı
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Batı bölgesinde yer alan tek mavi renkli il Uşak!

Yüksek riskli ve orta riskli illerin arasında yer alan Uşak ‘düşük riskli’ mavi renkte yer alması dikkat çekti.

 Sosyal medyada gündem olan Uşak, ‘düşük riskli’ kategoride yer alarak batı bölgeleri arasında dikkat çekti. İç Ege kısmında yer alan Uşak ili Valisi açıklamalarda bulundu.  ‘Rehavete kapılmayalım’ çağrısında bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık sosyal medyada maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyleyerek rehavete kapılmayalım uyarısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu illeri ‘düşük risk’ grubunda

Sağlık Bakanlığı 81 ili değerlendirirken Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin gibi doğu ve güneydoğuda yer alan illerin mavi renkte olduğunu söyledi.

Orta riskli iller:

Ankara başta yer alırken; Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elâzığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli iller:

İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler bu kategoride yer alırken Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller:

Edine, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
UşakDüşük RiskDoğu Ve Güneydoğu4Funda Kocabıyık
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