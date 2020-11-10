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Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümünde ünlü isimler Atatürk'ün anısına sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte ünlülerin 10 Kasım anma mesajları.

10 Kasım 2020 Salı 17:55
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
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Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Atatürk’ü saygı ve minnetle andığımız bu özel günde birçok ünlü isim de Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşım yaptı.

İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları:

Cem Yılmaz:

‘’Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk… Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyet’ini sevene…’’

Demet Akbağ:

‘’Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla… Ruhun şad olsun Ata’m, izindeyiz’’

Tarkan:

‘’10 Kasım 1938… Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz…’’


Doğa Rutkay:

‘’Liderim, ulu önderim… Gazi Mustafa Kemal… Hasretle… Saygıyla anıyorum… İlelebet!’’

Pınar Altuğ: 

''Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata’m…’’

Gülşen:

‘’10 Kasım… Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle…’’

Ata Demirer:

‘’Zarafetin yeter paşam. Yüreğimizde yaşıyor.’’



Son Güncelleme: 10.11.2020 17:55
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Atatürk10 Kasım
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