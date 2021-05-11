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Ünlüler sosyal medya paylaşımlarıyla İsrail'i kınadı!

İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilere yaptığı katliama tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlüler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile yaşanan katliamı kınayarak bu katliama karşı dayanışma çağrısı yaptılar.

11 Mayıs 2021 Salı 21:33
Ünlüler sosyal medya paylaşımlarıyla İsrail'i kınadı!
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İsrail polisinin Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesinde yaşayan Filistinlilere yaptığı müdahale sonucunda 24 Filistinli hayatını kaybetti, 103 vatandaş ise yaralandı. Yaşanan katliam sonrasında ünlüler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile İsrail’i kınadı.

Tarkan’ın paylaşımı

"Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum."

Hadise’nin paylaşımı

"Filistin'de yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmayın. Kötülüğe, teröre ve caniliğe sessiz kalmayın. Çocukların öldürülmesine sessiz kalmayın!"

Bergüzar Korel’in paylaşımı

"Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Çocuklar, siviller öldürülüyor! Yaşananlar insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalma!"

Hazal Kaya’nın paylaşımı

“Bitmedi zulmünüz”

Doğa Rutkay’ın paylaşımı

"Dini dili ırkı yok kötülüğünüzün. İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum. İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz. Evlatlara ettiğiniz zulmü lanetliyorum. Bu insanlık suçudur! Saf kötülüğün suçudur!"

Gökhan Özoğuz’un paylaşımı

"Mescid-i Aksa ya saldırı konusunda binlerce gelişme sonuç yazılır. Asıl konu, Çocuk ölüyor mu? İnsan Ölüyor mu? Evet. Gerisi teferruattır. Tüm savaşlar gibi bu savaşında hiç bir kutlu yanı olmayacak. Kan ve gözyaşının olduğu yerde. Katliamın Dini ırkı yoktur!"

Alişan’ın paylaşımı

"Kudüs’te, ağlayan çocuklar, evlerinden zorla kovulmak istenenler... Buna ses çıkarmayan, İsrail’e gık diyemeyen dünya ve özellikle Arap Müslümanlar... Sizin Allah'ınız zulüm yapana çıt çıkarmayın mı diyor, sizin kitabınız ne halleri varsa görsünler mi diyor? Sizin Müslümanlığınız bu mu?"

Erkan Avcı’nın paylaşımı

"Zulüm edenin cinsi cibilliyeti ne ve kim olursa olsun. Bu yangını çıkartıp, sevinenlerin! bu ateş iki cihanda da yakalarını bırakmasın!"


Son Güncelleme: 11.05.2021 21:33
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ünlülerIsrailiKınadı
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