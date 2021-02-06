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Ünlü yazar Elif Şafak bulunamıyor

Ünlü yazar Elif Şafak'a defalarca tebligat gönderilmesine rağmen kendisinden haber alınamadı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:47
Ünlü yazar Elif Şafak bulunamıyor
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25 Ekim 1971 tarihinde Strasbourg kentinde dünyaya gelen ünlü yazar 1997’den beri bir çok yazmıştır.Türk edebiyat tarihinin en çok satan ve kazanan yazarı olmuştur.Yazdığı kitaplar 30 dile çevrilmiştir.2 Çocuk sahibidir.Şimdilerde mahkeme tarafından bulunamadığı yönünde haberler ile gündeme gelmiştir. Elif Şafak’a  vefat ettiği  babasından kalan miras için varisler tarafından  açılan davada mahkemenin göndermiş olduğu tebligat yazar’a ulaştırılamadı.

Afyonkarahisar Sandıklı Mahkemesinin devam etmesi için tüm miras kalanlara tebligat’ın ulaşması gerektiği açıklandı.Menis sisteminde yapılan araştırmada  ünlü yazar’ın ikametgah bilgisine rastlanamadı.Gazeteler aracılığı ile tebligat yapılmakta.

Miras’ın varislerinin yaptığı açıklamada,Durumun defalarca tekrarlandığını, git gide uzadığını yazar’a ulaşmaya çalıştıklarını söylediler.



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:47
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Anahtar Kelimeler:
Elif şafakMahkeme
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