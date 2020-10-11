Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kendisine açılan telif davasını kaybetti!

TV 8’in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’ya açılan telif davasında sonuç belli oldu. Acun Ilıcalı’nın programlarında çalınmış olan bazı şarkıların telifini 7 senelik faiziyle birlikte ödeyeceği belirtildi.

Sağıroğlu ile Ağırbaş Telif Davasını Kazandı

Cumhuriyet’in yaptığı habere göre Acun Ilıcalı’ya sosyal medya üzerinden pek çok sanatçı telif konusunda büyük tepkiler gösterdi. Pek çok eseri piyasada aktif olarak kullanılan Şehrazat başta olacak şekilde pek çok sanatçı Acun Ilıcalı’nın telif ücretlerini ödemesi için çağrıda bulunmuştu. Şehrazat, Ilıcalı’nın bazı şarkılar için telif ücreti ödemediğini ifade etmişti.

Telif davasında sonuç elde edildi. Sonuca göre şarkıcı Demet Sarıoğlu ile besteci Görol Ağırbaş kendilerine ait olan Anavut Kaldırımı isimli eserin 3 ayrı TV kanalındaki O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star programlarında 16 kez izinsiz kullanıldığı için telif davasını kazandılar. Mahkeme 55.200’er TL tazminatın 7 senelik faizi ile Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine karar verdi.