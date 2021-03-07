Ünlü restorana operasyon düzenlendi : 100 kişiye para cezası kesildi!

İstanbul Nişantaşı'nda korona virüs salgınına rağmen gece saatleri sırasında açık bulunan restorana polis ekiplerince baskın gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Yaşar İpek'in de içinde yer aldığı yaklaşık 100 kişiye yasakları ihlal ettiği nedeniyle idari para cezası kesildi.

Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana gelen olayda ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Operasyonda yaklaşık 100 kişinin sosyal mesafe kuralını yok sayarak iç içe yemek yediği görüldü.

Polies ekipleri yasakları ihlal eden yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası uyguladı.

Mekandan çıkış yapan kişilerden biri de ünlü isim Yaşar İpek oldu. Üç aydır ilk kez çıktığını söyleyen İpek "Allah bu pandemiyi inşallah biran önce başımızdan alsın'' diyerek aracına binip uzaklaştı.