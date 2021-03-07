İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Ünlü restorana operasyon düzenlendi : 100 kişiye para cezası kesildi!

Nişantaşı'nda ünlü bir restorana düzenlenen baskında sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi sebebiyle 100 kişiye ceza kesildi.

07 Mart 2021 Pazar 20:23
Ünlü restorana operasyon düzenlendi : 100 kişiye para cezası kesildi!
Takip Et:

İstanbul Nişantaşı'nda korona virüs salgınına rağmen gece saatleri  sırasında açık bulunan restorana polis ekiplerince baskın gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Yaşar İpek'in de içinde yer aldığı yaklaşık 100 kişiye yasakları ihlal ettiği nedeniyle idari para cezası kesildi.

Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana gelen olayda ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Operasyonda yaklaşık 100 kişinin sosyal mesafe kuralını yok sayarak iç içe yemek yediği görüldü.

Polies ekipleri yasakları ihlal eden yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası uyguladı.

Mekandan çıkış yapan kişilerden biri de ünlü isim Yaşar İpek oldu. Üç aydır ilk kez çıktığını söyleyen İpek "Allah bu pandemiyi inşallah biran önce başımızdan alsın'' diyerek aracına binip uzaklaştı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 20:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RestoranBaskın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi

Popüler Haberler

2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Tapu harcı indirimi için son tarih ne zaman?
EK 5 tarım sigortası yaptırmanın yolları nelerdir? Başvuru şartları
Kuzey Yıldızı Gökçe neden dizide yok? Berfin Nilsu Aktaş diziden ayrıldı mı?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? AVM yeni çalışma saatleri
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.