Ünlü rapçi Tepki yeni şarkısının klip çekimlerinde yanma tehlikesi yaşadı!

Türkiye’nin en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Tepki, yeni çıkaracağı rap şarkısı için başlattığı klip çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşadı. “Sık” isimli şarkının klip çekimlerinde bir patlama meydana geldi, çekim ekibindeki herkes büyük korkuya kapıldı.

Geçtiğimiz Cuma gününde klip çekimi için çalışmalara başlayan Tepki, şarkısını 25 Aralık’ta yayınlayacağını açıklamıştı. Klip çekimi kapsamında önemli sahnelerden biri olan patlama sahnesinde beklenmeyen bir kaza yaşandı. Patlama efektinin yapıldığı sırada Tepki’nin kıyafetleri yanmaya başladı.

Ekip tarafından alevlere anında müdahale edildi. Tepki, tedavi edilmek için hastaneye kaldırıldı. Klip çekimi sırasında patlamanın tahmin ettiğinden daha etkili olduğunu söyleyen ünlü rapçi, üstünde kostümün olmaması ya da saçlı biri olması halinde daha büyük problemler yaşayabileceğini aktardı.