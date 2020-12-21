Ünlü rapçi Tepki yeni şarkısının klip çekimlerinde yanma tehlikesi yaşadı!

Türkiye’nin en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Tepki, yeni çıkaracağı rap şarkısı için başlattığı klip çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşadı. “Sık” isimli şarkının klip çekimlerinde bir patlama meydana geldi, çekim ekibindeki herkes büyük korkuya kapıldı.
Ekip tarafından alevlere anında müdahale edildi. Tepki, tedavi edilmek için hastaneye kaldırıldı. Klip çekimi sırasında patlamanın tahmin ettiğinden daha etkili olduğunu söyleyen ünlü rapçi, üstünde kostümün olmaması ya da saçlı biri olması halinde daha büyük problemler yaşayabileceğini aktardı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 01:01