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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kurallara uymadı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ‘Yasak Elma’ dizisinin ‘Şahika’ karakterine can veren Nesrin Cavadzade kısa süre önce Bebek’te görüntülendi. Artan vakalara rağmen telefonla konuşan ve maske takmayan Cavadzade kurallara uymadığı için tepki çekti.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:47
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kurallara uymadı!
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Yasak Elma dizisinin ‘Şahika’ karakteri ile tanıdığımız Nesrin Cavadzade, yer aldığı dizi ve filmlerde başarılı oyuncunun adını duyarken şimdi ise kurallara uymadığı için karşımıza çıktı.  Önceki gün Bebek’te görüntülenen oyuncu telefonla konuşurken maske takmadığı ortaya çıktı.

Son zamanlarda kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile arasında aşk iddiaları yaşarken oyuncu o konuda sessizliğini koruyor. 38 yaşındaki oyuncu artan vakalara rağmen telefonla konuşup maske takmaması herkesin dikkatini çekti. Magazin muhabirlerinin uyarısına rağmen maskesini takmayan oyuncu hızlıca uzaklaştı.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuNesrin CavadzadeMaske
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