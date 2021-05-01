Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kurallara uymadı!

Yasak Elma dizisinin ‘Şahika’ karakteri ile tanıdığımız Nesrin Cavadzade, yer aldığı dizi ve filmlerde başarılı oyuncunun adını duyarken şimdi ise kurallara uymadığı için karşımıza çıktı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen oyuncu telefonla konuşurken maske takmadığı ortaya çıktı.





Son zamanlarda kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile arasında aşk iddiaları yaşarken oyuncu o konuda sessizliğini koruyor. 38 yaşındaki oyuncu artan vakalara rağmen telefonla konuşup maske takmaması herkesin dikkatini çekti. Magazin muhabirlerinin uyarısına rağmen maskesini takmayan oyuncu hızlıca uzaklaştı.