Ünlü oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti

Yer aldığı film ve tiyatro oyunlarıyla adını duyuran ünlü oyuncu Birol Ünel hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun vefatı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları vefat haberinin ardından ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

Birol Ünel kimdir?

1961 yılında dünyaya gelen usta oyuncu 1968 yılında ailevi nedenlerle Almanya’ya göç etmiştir. Ünel Almanya’nın Bremen şehrinde yaşamış ve burada parke döşemecisi olarak iş hayatına atılmıştır. Ünel parke döşemeciliğini bırakıp hayallerini gerçekleştirmek için Hannover’e giderek Tiyatro be Müzik Yüksek Okulu’nda eğitim almıştır.

Birol Ünel 1987 yılında Yolcu adlı sinema filmiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Bu filmin ardından Berlin Tiyatrosunda Caligula adlı oyunda sahne almıştır.

1994 yılında Berlin Luxemburg Platz’da yeniden sahne alan oyuncu Die Nibelungen – Bon Bad adlı oyunla çok beğenilmiştir. Ünel’in hayatı yönetmen Fatih Akın ile tanıştıktan sonra değişmiştir. Fatih Akın Im Juli adlı filmde Ünel’e rol vermiş ve Birol Ünel adını bu filmle duyurmuştur. Gösterdiği başarının ardından Fatih Akın Duvara Karşı filminde Ünel’e başrolü vermiştir.

Neden öldü?

Alkol bağımlısı olan Birol Ünel yıllardır süren mücadelesine maalesef yenik düşmüş ve 18 Ağustos günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Birol Ünel’in ölüm sebebi ise kanserdir.